Un incendio scoppiato in una miniera d’oro nel Perù meridionale ha ucciso almeno 27 lavoratori. La società mineraria Yanaquihua ha dichiarato in un comunicato che 175 lavoratori sono stati evacuati in sicurezza dopo l’incidente, avvenuto tra la fine di venerdì e l’inizio di sabato.

I 27 morti lavoravano per un appaltatore specializzato nel settore minerario. Secondo alcuni notiziari, le indagini preliminari indicano che l’esplosione potrebbe essere stata provocata da un cortocircuito in una parte della miniera a circa 100 metri di profondità.

