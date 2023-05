Le fiamme causate probabilmente da un corto circuito

Tragedia nella miniera d’oro di Arequipa, in Perù. Almeno 27 persone sono morte a seguito di un incendio divampato, probabilmente a causa di un corto circuito, in un tunnel della compagnia mineraria Yanaquihua, nella provincia di Condesuyos. La compagnia mineraria Yanaquihua ha riferito che sono stati recuperati i corpi di tutti e 27 i minatori che hanno perso la vita nell’incendio. La stessa compagnia mineraria – che non si è ancora pronunciata sull’incidente – ha sottolineato che 175 lavoratori sono stati evacuati e sono fuori pericolo.

