Sul palco si sono esibiti artisti del calibro di Katy Perry, i Take That e Nicole Scherzinger

Lionel Richie, Katy Perry, i Take That, Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger. Sono solo alcuni degli artisti che hanno partecipato al concerto organizzato per l’incoronazione di Re Carlo III. L’evento si è svolto ieri davanti al Castello di Windsor, di fronte a un pubblico di 20mila persone. A condurre lo spettacolo c’era l’attore Hugh Bonneville, noto per il suo ruolo in ‘Downton Abbey’. Mentre i Muppets Miss Piggy e Kermit hanno fatto un’apparizione a sorpresa nel palco reale. A godersi lo spettacolo c’era anche la famiglia reale: Re Carlo, la regina Camilla e anche i piccoli eredi al trono George e Charlotte.

