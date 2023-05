Il capo dell'Eliseo a Parigi e Lione: timori per nuove proteste

Il presidente della Francia Emmanuel Macron ha commemorato a Parigi la vittoria degli Alleati sulla Germania nazista, che sancì la fine della Seconda guerra mondiale. Il capo dell’Eliseo ha deposto una corona ai piedi della statua del generale de Gaulle. Presenti anche il primo ministro francese Elisabeth Borne, il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu e altri funzionari.

Macron si recherà anche a Lione per rendere omaggio al militare e partigiano Jean Moulin, eroe della Resistenza francese morto l’8 luglio 1943 mentre i nazisti lo stavano deportando in un campo di concentramento dopo averlo a lungo torturato. Per l’occasione, la città è blindata dalle forze di sicurezza nel timore di nuove manifestazioni contro la riforma delle pensioni.

