Il principe di Galles ha bevuto una birra e si è intrattenuto insieme alla moglie a chiacchierare con lo staff del locale

Bagno di folla per i principi di Galles alla vigilia dall’incoronazione di re Carlo III. William e la moglie Kate sono andati in un pub di Soho, nel centro di Londra, dove sono stati accolti dai clienti entusiasti e dai tanti passanti. I media britannici hanno dato grande risalto a questo momento informale per i principi del Galles, interpretato come un modo per ribadire la vicinanza ai sudditi della coppia reale prima delle cerimonie solenni di sabato 6 maggio. La visita all’ora di pranzo al pub è stata organizzata per promuovere il senso di ospitalità degli inglesi in vista del fine settimana di festa nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata