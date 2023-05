Il Principe e la Principessa del Galles hanno fatto un giro sulla Elizabeth Line

William e Kate, Principe e Principessa di Galles hanno fatto un giro sulla nuova metropolitana di Londra, la Elizabeth Line, che prende il nome dalla defunta regina Elisabetta II. La coppia reale è salita a bordo del mezzo pubblico dirigendosi al pub Dog and Duck di Soho per una pinta di birra, a pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo III, programmata per sabato 6 maggio nell’Abbazia di Westminster.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata