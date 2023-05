La Camera ha inasprito le restrizioni sull'interruzione di gravidanza

In Carolina del Nord le proteste contro il pacchetto di restrizioni sull’aborto approvato dalla Camera che ne inasprisce il divieto. Oltre 200 persone, tra cui il procuratore generale democratico Josh Stein e membri del Congresso, sono scese in piazza per manifestare contro il provvedimento.

