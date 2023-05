È l'ex governatore del Delaware, lo Stato di cui il presidente Biden è stato a lungo senatore

Joe Biden ha scelto Jack Markell come nuovo ambasciatore a Roma. Lo apprende LaPresse da fonti a conoscenza delle decisioni del presidente Usa. Ex governatore del Delaware, lo Stato del quale Biden è stato a lungo senatore, 62 anni, Markell è attualmente ambasciatore all’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). La sede di Roma è rimasta a lungo in attesa della nomina di un ambasciatore da parte della Casa Bianca. Al momento, gli Stati Uniti sono rappresentati dall’incaricato d’affari Shawn Crowley. La notizia dell’imminente nomina, che verrà ufficializzata a breve, era stata riportata in giornata da LaPresse.

