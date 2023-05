L'irruzione del manifestante di 'Extinction Rebellion' nel corso di un dibattito politico

Un attivista climatico del gruppo “Extinction Rebellion” in Svizzera si è incollato con le mani al set televisivo di un dibattito politico relativo alle elezioni comunali della città di Ginevra. Il presentatore, Jeremy Seydoux, ha rimproverato l’uomo e cercato di far proseguire il programma mentre dei tecnici cercavano di portare via l’attivista usando del solvente: “È una vergogna, lei non ha diritto di essere su questo set”, ha detto Seydoux. Lo staff è poi riuscito a staccare il manifestante dalla scrivania e prelevarlo di peso.

