Sempre più persone fuggono dal violento conflitto tra esercito e paramilitari

Proseguono gli scontri e le violenze in Sudan tra l’esercito e i paramilitari, e sono sempre di più le persone che scappano dal paese per sfuggire dalla guerra. In decine di migliaia hanno attraversato il confine per raggiungere il vicino Ciad, dove ricevono l’assistenza da parte dell’Unhcr (Alto Commissariato Onu per i Rifugiati)

