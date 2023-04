A Gedda giunto un aereo con persone in fuga dal conflitto

Un gruppo di cittadini sudanesi e stranieri in fuga dal conflitto esploso il 15 aprile scorso nel paese africano è arrivato a Gedda in Arabia Saudita. In migliaia stanno cercando di lasciare la capitale Khartoum dove sono in corso scontri tra l’esercito regolare e i paramilitari che hanno messo in atto un tentativo di golpe. Nella città saudita si è registrato anche un ricongiungmento di familiari che si erano separati nella capitale dopo l’inizio delle ostilità.

