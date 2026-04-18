Libano, centinaia di sfollati in fila per strada mentre tornano a casa

Nel sud del Libano si sono formate file di veicoli lunghe chilometri: sono gli sfollati che cercano di tornare alle loro case nel secondo giorno della tregua di dieci giorni tra Israele ed Hezbollah.

L’ondata di rimpatri ha messo a dura prova le infrastrutture danneggiate, con i veicoli che avanzano a passo d’uomo per ore in punti di attraversamento come il ponte Qasmiyeh sul fiume Litani, mettendo in evidenza le difficoltà che i residenti devono affrontare nel tentativo di raggiungere le loro città dopo settimane di sfollamento.