I funzionari del Cabinet Office National Situation Center invieranno l'avviso che sarà ricevuto da tutti i dispositivi 4G e 5G

Test del sistema di allerta nazionale oggi alle 15 in tutto il Regno Unito: i funzionari del Cabinet Office National Situation Center invieranno l’avviso che sarà ricevuto da tutti i dispositivi 4G e 5G in tutto il Regno Unito. Annunci e segnaletica in tutta la rete di trasporto saranno presenti prima del test.

Un suono simile a una sirena

L’avviso sarà un suono simile a una sirena non maggiore dell’impostazione della suoneria più alta su un telefono cellulare. “Keep Calm and Carry On: questo è il modo britannico ed è esattamente ciò che il paese farà quando riceverà questo avviso di test alle 15:00 di oggi – ha dichiarato il vice primo ministro e cancelliere del ducato di Lancaster, Oliver Dowden – Il compito numero uno del governo è proteggere le persone e questo è un altro strumento nella cassetta degli attrezzi per situazioni di emergenza, come inondazioni o incendi, e dove c’è un vero rischio per la vita. Quindi è davvero il suono che potrebbe salvarti la vita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata