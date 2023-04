Lemuri, ghiottoni e rinoceronti alle prese con dolcetti preparati per l'occasione

I lemuri dalla coda ad anelli in via di estinzione dello zoo di Whipsnade, in Gran Bretagna, hanno festeggiato la Pasqua in anticipo quest’anno con spuntini a sorpresa e decorazioni dipinte. Il video diffuso dallo zoo mostra gli animali che si avvicinano a uova di cartapesta ripiene di dolcetti a base di patate dolci. Anche altri animali hanno ricevuto qualche gustosa leccornia per la festa. I ghiottoni Puff e Fi hanno ricevuto a sorpresa delle pinatas ripiene di dolcetti di carne, mentre un rinoceronte ha cercato i suoi snack nascosti in scatole pasquali dipinte con colori vivaci.

