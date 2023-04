Il grande corteo si svolge il terzo fine settimana di aprile di ogni anno

I carri floreali hanno deliziato la folla alla partenza della Dutch Flower Parade sabato a Noordwijk, in Olanda, in occasione del 76° anniversario dell’evento. La parata si svolge il terzo fine settimana di aprile di ogni anno, quando migliaia di visitatori si recano ad Amsterdam per le sue esposizioni floreali mozzafiato e i suoi campi di fiori colorati. Il percorso completo della parata floreale è lungo circa 41 chilometri, inizia a Noordwijk e termina ad Haarlem.

