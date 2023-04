È un siriano di 26 anni. Nell'aggressione sono rimaste ferite quattro persone

Un cittadino siriano di 26 anni è stato arrestato in Germania con l’accusa di essere l’autore dell’aggressione a coltellate avvenula martedì 18 aprile in una palestra di Duisburg, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, nell’ovest del Paese. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite. Il ragazzo è stato arrestato poco dopo la mezzanotte di domenica 23 aprile. Lunedì comparirà davanti a un giudice per determinare se può essere tenuto in custodia per sospetto di tentato omicidio e altri reati in attesa di possibili accuse. Venerdì la polizia aveva rilasciato le immagini di un uomo ricercato nell’attacco dopo aver ottenuto filmati da una telecamera di sorveglianza situata vicino allo studio John Reed Fitness, dov’era avvenuta l’aggressione. Le autorità hanno offerto una ricompensa di 2mila euro per le informazioni che hanno portato al suo arresto. Il più grave dei feriti, un giovane di 21 anni, è ancora in pericolo di vita.

