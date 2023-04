La ragazza è stata trovata morta martedì mattina intorno alle 8:45, ma la notizia è stata diffusa solo oggi per non ostacolare le indagini.

Dopo l’omicidio di Luise F., la dodicenne uccisa di due sue coetanee, un nuovo caso che riguarda la morte di una bambina di 10 anni torna a sconvolgere la Germania. Come riportano i media tedeschi, il corpo senza vita della bambina è stato ritrovato in una struttura di assistenza per l’infazia a Wunsiedel, in Alta Franconia. Secondo la polizia si presume che si possa trattare di “opera di terzi”. Come riportano Bild e Rtl, tre minori, due di 11 anni e uno di 16 anni sono stati fermati e si trovano in custodia.

Secondo un portavoce della polizia, la ragazza è stata trovata morta martedì mattina intorno alle 8:45, ma la notizia è stata diffusa solo oggi per non ostacolare le indagini. “Solo l’equipe medica di emergenza potrà determinare la morte della bambina di dieci anni”, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che il corpo della bimba deve ora essere sottoposto ad autopsia, l’esame forense dovrebbe anche fornire chiarezza sulla causa della morte. Apparentemente si indaga anche su un possibile reato a sfondo sessuale.

