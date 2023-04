Tre di loro sarebbero in pericolo di vita e un'altra in gravi condizioni, in fuga gli aggressori

In una palestra nel centro di Duisburg, in Germania, uno o due aggressori hanno accoltellato quattro persone di origine tedesca. Secondo quanto riferisce Bild, l’autore o gli autori dell’aggressione si sono dati alla fuga, mentre sulla scena del crimine sono intervenute diverse pattuglie della polizia oltre agli agenti delle operazioni speciali (Sek). Nella zona √® intervenuto anche un elicottero della polizia. L’attacco, riporta sempre Bild, sarebbe iniziato nello spogliatoio della palestra. Le forze dell’ordine hanno riferito che tre dei feriti sono in pericolo di vita e un altro ha riportato ferite gravi.

