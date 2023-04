Lunga 41 chilometri, la parata si svolge il terzo fine settimana di aprile

Gli amanti della primavera in Olanda hanno celebrato una nuova parata di fiori, in occasione del 76° anniversario dell’evento. La sfilata si svolge il terzo fine settimana di aprile, quando migliaia di visitatori si recano ad Amsterdam per ammirare le esposizioni floreali e i campi di fiori della capitale olandese tutti colorati. La parata è caratterizzata da splendidi carri ricoperti da migliaia di fiori. Il percorso completo del corteo è lungo circa 41 chilometri che inizia a Noordwijk e termina ad Haarlem.

