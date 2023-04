Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno organizzato una mobilitazione di quattro giorni

Continua senza sosta la mega mobilitazione organizzata dagli ambientalisti di Extinction Rebellion a Londra. Una quattro giorni di proteste, in occasione della Giornata della Terra, in cui gli attivisti noti per i loro flah mob hanno preso d’assalto le strade della capitale britannica. “The big one”, è il nome della mobilitazione a cui hanno aderito, secondo quanto dichiarato dagli stessi attivisti, almeno 200 organizzazioni: tra loro Green Peace e Friends of Earth. Migliaia le persone in piazza con picchetti davanti alle sedi istituzionali: da Westminster a Buckingham Palace. Preoccupazione per la maratona in programma domenica anche se gli ambientalisti hanno dichiarato di non volerla interrompere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata