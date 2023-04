In Europa non si può usare la denominazione se non per i prodotti provenienti dal territorio francese

L’agenzia delle dogane belga ha distrutto 2.300 lattine di birra ‘Miller High Life’ provenienti dagli Stati Uniti perché, in uno slogan pubblicitario, la società che le produce le definisce “lo champagne della birra”. Il provvedimento è stato richiesto dal Comité Champagne, l’organizzazione che tutela la denominazione di ‘Champagne’: quel nome non può infatti essere utilizzato in Europa se non per i prodotti provenienti dall’omonimo territorio francese. È stato dunque vietato l’ingresso nell’Unione delle lattine statunitensi, prodotte da un brand con sede a Milwaukee in Wisconsin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata