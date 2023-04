Bernard Clerfayt, ministro della regione di Bruxelles, ha detto che nel modello familiare mediterraneo l'uomo lavora e la donna sta a casa

Hanno suscitato scalpore le parole pronunciate da Bernard Clerfayt, ministro per l’Occupazione e la Formazione della Regione di Bruxelles, in Belgio, in un’intervista radiofonica. Secondo Clerfayt il tasso di occupazione delle donne nella regione è più basso rispetto al resto del Paese perché molte “seguono un modello familiare mediterraneo, dove è l’uomo che lavora e la donna sta a casa. Siano esse di origine italiana, marocchina o turca”.

