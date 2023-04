Prima visita dall'inizio della guerra del segretario generale dell'Alleanza, stretta di mano con il presidente Zelensky

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è recato in visita a Kiev. Lo riferisce il Kyiv Independent, aggiungendo che Stoltenberg è stato visto stamattina mentre rendeva omaggio ai soldati ucraini caduti in piazza San Michele, nel centro di Kiev.

La visita del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in Ucraina è la prima dall’invasione della Russia dello scorso anno. Stoltenberg era già stato a Kiev prima della guerra, ma questa è la sua prima visita durante le ostilità e sottolinea gli impegni di lunga data dell’Alleanza a difesa dell’indipendenza dell’Ucraina.

L’adesione dell’Ucraina alla Nato creerebbe un pericolo serio per la Russia. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, aggiungendo che impedire che questo avvenga è uno degli obiettivi di quella che Mosca definisce operazione militare speciale in Ucraina. “Si creerebbe un pericolo serio e significativo per il nostro Paese, per la sicurezza del nostro Paese”, ha detto Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti se impedire all’Ucraina di partecipare alla Nato sia ancora uno degli obiettivi. Inoltre, alla domanda se il Cremlino abbia una valutazione delle prospettive di ingresso dell’Ucraina nella Nato, alla luce della visita del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a Kiev, Peskov ha dato risposta negativa: “No, il Cremlino non valuta le prospettive“, ha detto.

Stoltenberg: “Futuro Kiev è nell’Alleanza”

“Il futuro dell’Ucraina è nella famiglia euro-atlantica. Il futuro dell’Ucraina è nella Nato. Tutti gli alleati sono d’accordo su questo”. Lo ha detto il Segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Allo stesso tempo, l’obiettivo principale dell’Alleanza e degli alleati ora è garantire che l’Ucraina vinca e continui a rimanere uno stato sovrano, indipendente e democratico in Europa – ha aggiunto – questo è l’unico modo per tenere discussioni significative sulla futura adesione dell’Ucraina”.

La questione dell’adesione dell’Ucraina alla Nato sarà “in cima all’ordine del giorno” del vertice in programma a Vlinius a luglio. Lo ha detto il Segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Il vertice di Vilnius sarà importante per molte ragioni – ha spiegato Stoltenberg – mi aspetto che gli alleati della Nato si impegnino nuovamente a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario e che accettino di rafforzare ulteriormente il pacchetto per l’Ucraina con un sostegno ancora maggiore”. “Poi – ha concluso – riconosco anche che il presidente Zelensky solleverà la questione dell’adesione, delle garanzie di sicurezza, e questo sarà in cima all’ordine del giorno della riunione”.

Zelensky: “Con visita Stoltenberg nuovo capitolo con Nato”

“Diamo il benvenuto al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a Kiev, in Ucraina, che è forte, libera e vede la prospettiva della completa liberazione della nostra terra dall’occupante russo. Questa visita del segretario generale è la prima durante una guerra su larga scala, la interpretiamo come un segno che l’Alleanza è pronta a iniziare un nuovo capitolo nelle relazioni con l’Ucraina, un capitolo di decisioni ambiziose”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, incontrando il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, oggi in visita in Ucraina per la prima volta dall’inizio della guerra.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg oggi in visita in Ucraina per la prima volta dall’inizio della guerra, ha chiesto aiuto per “superare la reticenza dei nostri partner nella fornitura di alcune armi, in particolare armi a lungo raggio, aerei moderni, artiglieria e veicoli blindati”. Lo riferisce lo stesso Zelensky su Telegram.

