L'amministrazione di Kiev ha detto che era un satellite ma la Nasa sostiene che era in orbita al momento del bagliore

Non c’è ancora chiarezza su quale sia stata la causa di un misterioso bagliore che ha illuminato il cielo sopra Kiev, in Ucraina, alle 22 locali di ieri sera (le 21 in Italia), generando speculazioni di vario tipo. Membri dell’amministrazione di Kiev hanno detto di sospettare che si trattasse di un satellite della Nasa in caduta sulla Terra, ma l’agenzia spaziale Usa ha riferito alla Bbc che il satellite Rhessi era ancora in orbita nel momento in cui il bagliore è stato avvistato.

Secondo le autorità ucraine non si è trattato comunque di un attacco aereo russo. L’allerta aerea è scattata ma “la difesa aerea non era operativa”, ha dichiarato su Telegram il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, che ha appunto suggerito che si fosse trattato di un satellite. “Secondo le prime informazioni, il fenomeno è stato causato dalla caduta di un satellite spaziale della Nasa sulla Terra”, ha dichiarato Popko, smentito però appunto dall’agenzia spaziale Usa.

