Il velivolo militare era precipitato al largo dell'isola di Okinawa

L’esercito nipponico ha rintracciato i resti dell’elicottero militare precipitato giovedì 6 aprile al largo dell’isola di Okinawa, in Giappone. A bordo c’erano dieci soldati. I sommozzatori delle forze di difesa giapponese hanno finora recuperato cinque corpi, che si trovavano a una profondità di circa cento metri nei pressi del relitto dell’elicottero. Gli altri cinque corpi risultano ancora dispersi. L’elicottero UH-60JA Black Hawk era scomparso dai radar dopo essere decollato da una base militare sull’isola di Miyako per una missione di ricognizione nelle isole meridionali del Giappone. Il primo ministro Fumio Kishida ha espresso il suo “profondo rammarico” per la morte dei soldati. L’esercito ha dichiarato che l’elicottero era stato sottoposto a un controllo di routine alla fine di marzo. La causa dell’incidente aereo, per ora, rimane sconosciuta.

