I residenti del sud della Florida si stanno riprendendo, dopo i danni causati dalle diffuse inondazioni di questa settimana. Nel quartiere Edgewood di Fort Lauderdale, duramente colpito, venerdì il livello dell’acqua si era ritirato di circa un metro rispetto a giovedì, ma in alcuni punti era ancora profondo fino a due metri. Secondo il National Weather Service in alcune aree sono caduti in poche ore 66 centimetri di pioggia.

