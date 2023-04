Il luogo di culto cattolico è la meta di pellegrinaggio più visitata nel paese

Nel suo ultimo giorno della visita ufficiale in Irlanda, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha lasciato Dublino in aereo per recarsi in visita al Santuario di Knock (Knock Shrine), luogo di culto cattolico e la più visitata meta di pellegrinaggio in Irlanda.

