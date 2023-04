Il gesto del presidente Usa per ricordare i 10 anni dall'Accordo del Venerdì Santo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in visita in Irlanda, ha incontrato nella residenza di Phoenix Park a Dublino il Capo di Stato irlandese Michael D. Higgins e la moglie Sabina Coyne. Il leader della Casa Bianca nel giardino di Áras an Uachtaráin ha poi suonato la Campana della Pace per celebrare i 25 anni dall’accordo di pace del Venerdì Santo che nel 1998 pose fine al lungo e sanguinoso conflitto tra cattolici e protestanti nell’Ulster.

