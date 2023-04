Il presidente americano è stato nel celebre luogo di culto, che si trova nella contea di Mayo

Nel suo ultimo giorno di visita ufficiale in Irlanda, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato il Santuario di Knock (Knock Shrine), celebre luogo di culto cattolico, nonché la più visitata meta di pellegrinaggio irlandese, situato nella Contea di Mayo. Padre Richard Gibbons, rettore di Knock Shrine, ha fatto visitare a Biden il Santuario, eretto in seguito a un’apparizione della Madonna che sarebbe avvenuta nel 1879. Maria è venerata con il titolo di “Nostra Signora di Knock”. La Contea di Mayo, che si trova nell’Irlanda occidentale, è il luogo in cui il trisnonno di Biden, Patrick Blewitt, visse fino alla sua partenza per gli Stati Uniti nel 1850.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata