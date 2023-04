Il capo di Stato americano vedrà anche il primo ministro Varadkar

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in visita in Irlanda, ha incontrato nella residenza di Aras an Uachtarain il Capo di Stato irlandese Michael D. Higgins. Biden incontrerà anche il primo ministro, Leo Varadkar; nel pomeriggio terrà un intervento di fronte alle due Camere riunite del Parlamento irlandese.

