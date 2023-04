Il capo della Casa Bianca è atteso a Belfast per celebrare il 25° anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo

Si alza il livello di sicurezza in Irlanda del Nord per l’arrivo del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il capo della Casa Bianca è atteso a Belfast per celebrare il 25° anniversario dell’Accordo del Venerdì Santo. L’intesa mediata dagli Stati Uniti, ha fatto sì che i gruppi paramilitari repubblicani irlandesi e lealisti britannici deponessero le armi, ponendo in gran parte fine alla violenza nota come “i Troubles”, che ha causato 3.600 vittime. Sebbene l’accordo di pace abbia posto fine a 30 anni di ostilità, l’Assemblea dell’Irlanda del Nord è rimasta in una situazione di limbo per più di un anno, da quando il principale partito unionista si è ritirato dal governo per protestare contro le regole commerciali post-Brexit per l’Irlanda del Nord.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata