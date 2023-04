Sono felini rarissimi in via di estinzione

Lo zoo di Wellington, in Nuova Zelanda, ha dato il benvenuto a due femmine di leopardo delle nevi, specie rarissima, ormai in via di estinzione. Asha e Manju hanno entrambe tre anni e sono originarie dello zoo di Melbourne, in Australia, dove sono nate grazie a un programma di riproduzione scientifica internazionale. Sono state trasportate in un ambiente più adatto in Nuova Zelanda, dove vivranno in un recinto appositamente costruito, del valore di 6 milioni di dollari neozelandesi, e in un clima più consono a quello in cui vivono abitualmente. È stato riscontrato che c’è solo un grado di differenza tra le temperature del loro areale e quelle di Wellington. A causa della perdita di habitat, del bracconaggio e dei cambiamenti climatici, sono rimasti in natura non più di settemila leopardi delle nevi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata