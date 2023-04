Interventi per alberi caduti e tetti sollevati, finora non sono stati segnalati feriti

Due distinti tornado hanno colpito diverse zone della Nuova Zelanda domenica e lunedì. I sobborghi di East Auckland sono stati colpiti domenica sera, danneggiando tetti e facendo cadere alberi. I Vigili del Fuoco e le Emergenze della Nuova Zelanda hanno dichiarato di aver ricevuto circa 50 chiamate di assistenza. Lunedì, 50 proprietà sono state danneggiate dopo che un altro tornado si è abbattuto sulla punta settentrionale dell’isola del sud. Il tornado ha colpito il distretto di Tasman, meno di un giorno dopo il tornado che ha colpito East Auckland. Le autorità del distretto di Tasman stanno rispondendo alle chiamate per la caduta di alberi sulle linee elettriche e per il sollevamento dei tetti di una dozzina di case. Finora non sono stati segnalati feriti da entrambi i tornado.

