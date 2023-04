L'ex coppia presidenziale ha presenziato domenica al pranzo di Pasqua nel resort di Mar-a-Lago, in Florida, dove è stata accolta dalla standing ovation degli altri ospiti

Melania Trump è ricomparsa in pubblico accanto al marito Donald. L’ex coppia presidenziale ha presenziato domenica al pranzo di Pasqua nel resort di Mar-a-Lago, in Florida, dove è stata accolta dalla standing ovation degli altri ospiti. Lo riporta il New York Post.

L’ex first lady non appariva in pubblico da diversi giorni e la sua assenza durante l’incriminazione e l’arresto del marito a New York e il successivo comizio a Mar-a-Lago avevano alimentato le voci di una crisi e di un possibile divorzio.

