Secondo Nbc Juan Mechan e la sua famiglia hanno ricevuto "decine" di minacce

Nelle 24 ore successive all’incriminazione di Donald Trump, il giudice Juan Merchan che presiede il caso, insieme alla sua famiglia, ha ricevuto “decine” di minacce. Lo riportano fonti di Nbc News. Un’altra fonte ha riferito che anche il procuratore di Manhattan Alvin Bragg e altri esponenti della Procura continuano a ricevere minacce. La polizia di New York, riporta Nbc News, ha aumentato il dispositivo di sicurezza per Bragg e altri funzionari coinvolti nel caso che riguarda l’ex presidente. Altrettanto sta avvenendo per il giudice Merchan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata