Avevano bloccato il traffico nel comune di Cameron quando è partito uno scontro a fuoco con un automobilista

Due agenti di polizia del Wisconsin sono morti durante uno scontro a fuoco nel comune di Cameron, negli Stati Uniti. Un agente del dipartimento di polizia di Chetek ha effettuato un blocco del traffico intorno alle 15:38 ora locale e a un certo punto c’è stata una sparatoria con un automobilista. Come raccontato dal dipartimento di polizia, l’agente di Chetek e un altro agente di Cameron sono deceduti sul luogo. Anche il killer è morto dopo una corsa in ospedale a causa delle ferite riportate. Le generalità degli agenti e del sospetto non sono stati resi noti. La morte dei poliziotti ha lasciato il villaggio di Cameron sotto shock. La Divisione di Investigazione Criminale del Dipartimento di Giustizia del Wisconsin sta conducendo l’indagine e presenterà un rapporto al procuratore distrettuale della Contea di Barron quando l’indagine sarà conclusa. Il villaggio di Cameron, nella contea di Barron, si trova a 227 miglia a ovest di Green Bay, Wisconsin, e a 96 miglia a nord-est di Minneapolis. Chetek, nel Wisconsin, si trova a circa 9 miglia a sud-est di Cameron.

