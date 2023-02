Migliaia di persone sono rimaste senza corrente elettrica

Gran parte degli Stati Uniti in difficoltà per il passaggio di una nuova tempesta invernale. In Michigan migliaia di persone hanno dovuto fronteggiare prolungate interruzioni di corrente: il ghiaccio ha ricoperto rami, linee elettriche e pali, facendo restare al buio più di 820.000 clienti. In Wisconsin, giovedì è crollata una sezione del parcheggio di un centro commerciale della periferia di Milwaukee. Le autorità hanno dichiarato che due auto sono state danneggiate, ma non sono stati segnalati feriti. La tempesta ha colpito anche gli Stati occidentali. Forti nevicate e piogge anche in California.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata