Il presidente: "Celebreremo ogni anno questo evento speciale per l'Islam"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’inizio di un “evento speciale” annuale per celebrare il Ramadan, il mese sacro per l’islam, che sarà onorato anche dal capo di Stato ucraino. “Centinaia di migliaia di musulmani in Ucraina e nella comunità musulmana del mondo – Paesi diversi, nazioni diverse – osservano un digiuno rigoroso durante il mese sacro del Ramadan. Quando il sole tramonta, ha luogo la cena Iftar. In Ucraina è rispettato ovunque, e anche in prima linea, anche in condizioni di combattimento”, ha dichiarato Zelensky. “Il popolo tartaro di Crimea rispetta il Ramadan. Il rispetto dovrebbe essere sempre reciproco. Pertanto, a partire da quest’anno, un evento di rispetto così speciale si terrà ogni anno in Ucraina con la partecipazione del Capo dello Stato”, ha aggiunto Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata