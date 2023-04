Le nuove dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. Ancora attacchi russi sul Donetsk, 4 morti

Nuove pesanti dichiarazioni di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex primo ministro russo. Sulla sua pagina nel social Vkontakte, Medvedev ha scritto: “Perché l’Ucraina scomparirà? Perché nessuno ne ha bisogno“. Nel suo post, Medvedev ha osservato che né l’Europa, né gli Stati Uniti, né l’Africa e l’America Latina, né l’Asia, né la Russia hanno bisogno di una repubblica post-sovietica.

Attacchi russi nel Donetsk, 4 morti

“Ieri i russi hanno ucciso quattro abitanti della regione di Donetsk: tre a Bohorodychne e un altro a Torske. Un civile nella regione è rimasto ferito”. Lo riporta Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione militare regionale, su Telegram, secondo quanto riporta il Guardian.

Prigozhin partecipa a funerale Tatarsky a Mosca

Il fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha partecipato ai funerali a Mosca del blogger militare Vladlen Tatarsky, ucciso in un attacco a San Pietroburgo il 2 aprile. “Oggi il Paese dice addio a Vladlen Tatarsky, ma Vladlen Tatarsky rimane con noi, la sua voce continuerà a risuonare”, ha detto Prigozhin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “La professione di ‘reporter militare’ è probabilmente la cosa più difficile che si possa fare in una guerra, dove si deve stare ogni giorno sotto i proiettili, e Vladlen non è uscito dalle trincee e ha portato la verità, a volte con gioia, a volte non tanto”, ha detto Prigozhin prima della cerimonia di addio a Tatarsky.

