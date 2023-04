Matthew J. Kacsmaryk, nominato da Trump, ha ordinato alle autorità di sospendere l'approvazione del farmaco a base di mifepristone. Fda verso l'appello

Un giudice federale del Texas, Matthew J. Kacsmaryk, nominato dall’amministrazione Trump, ha ordinato alle autorità di regolamentazione di sospendere temporaneamente la loro approvazione della pillola abortiva a base di mifepristone. Una decisione che annulla decenni di approvazione da parte della scientifica, da quando i regolatori federali nel 2000 hanno autorizzato il farmaco in combinazione con una seconda pillola, il misoprostolo, come metodo sicuro ed efficace. L’impatto immediato della sentenza non è chiaro: in particolare non si sanno le tempistiche con cui l’accesso al farmaco potrebbe essere ridotto. La Fda, Food and Drug Administration, dovrebbe fare appello rapidamente. Cliniche e medici hanno affermato che potrebbero passare all’uso del solo misoprostolo, che è leggermente meno efficace della combinazione dei due farmaci.

Biden: “Ci opporremo”

L’amministrazione Biden si opporrà alla sentenza del giudice federale del Texas, Matthew J. Kacsmaryk, che ha bloccato nello Stato la prescrizione della pillola abortiva a base di mifepristone. “La Corte in questo caso ha sostituito il suo giudizio alla Fda, l’agenzia che approva i farmaci”, ha detto Biden. “Se questa sentenza dovesse essere confermata, allora non ci sarebbe praticamente nessuna prescrizione, approvata dalla Food and Drug Administration, al sicuro da attacchi politici e ideologici“. Al momento, il governo ha sette giorni per appellarsi contro la sentenza.

