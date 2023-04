Fedeli in preghiera nel mese sacro del Ramadan

Israele ha rafforzato la sicurezza a un checkpoint tra la Cisgiordania e Gerusalemme, con i fedeli palestinesi che hanno varcato il confine per la preghiera del venerdì durante il mese sacro del Ramadan, che oggi coincide con il Venerdì Santo per i cristiani. Migliaia di persone hanno fatto la fila al checkpoint di Qalandia per recarsi a Gerusalemme ad assistere alla preghiera del venerdì nella moschea di Al-Aqsa, nella Città Vecchia. La sicurezza è stata rafforzata dopo l’escalation della violenza nell’area. Israele ha condotto vari attacchi aerei in Libano e ha continuato a bombardare la Striscia di Gaza, dopo che i militanti hanno lanciato una serie di razzi nel nord e nel sud dello Stato ebraico.

