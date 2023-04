I video diffusi sui social mostrerebbero agenti israeliani mentre picchiano i palestinesi con manganelli e calci di fucile

La polizia israeliana questa mattina ha fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa, nella Città Vecchia di Gerusalemme. I video diffusi sui social media mostrerebbero agenti della polizia israeliana mentre picchiano i palestinesi con manganelli e calci di fucile. Il luogo di culto, scenario delle violenze, è conosciuto dal popolo ebraico come Monte del Tempio, dai musulmani come Monte Majid o al-Ḥaram al-Sharīf e dai cristiani come Tempio di Salomone. L’agenzia di stampa ufficiale palestinese, Wafa, ha riferito che decine di fedeli, che durante il Ramadan trascorrono tutta la notte in preghiera, sono rimasti feriti. Secondo i testimoni più di 400 uomini, donne e bambini stavano pregando ad Al-Aqsa quando la polizia ha circondato la moschea.

