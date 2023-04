Il 22 febbraio 2021 morirono nell'attacco anche Vittorio Iacovacci e l'autista dell'ambasciatore italiano

Sono state condannate all’ergastolo a Kinshasa, in Repubblica Democratica del Congo, le 6 persone accusate per l’omicidio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo, uccisi in un attacco il 22 febbraio del 2021 vicino Goma. Lo riferiscono i media locali. L’accusa aveva richiesto la pena di morte.

L’Italia, in quanto parte civile nel processo a Kinshasa, aveva chiesto per i 6 imputati una pena detentiva in alternativa alla pena di morte chiesta dalla procura militare congolese. Cinque dei condannati si trovano nel carcere militare di Ndolo, mentre il sesto è latitante. Attanasio, Iacovacci e Milambo erano stati uccisi in un’imboscata alla periferia del Parco nazionale di Virunga, nella provincia orientale del Nord Kivu, regione da decenni tormentata dalle violenze di gruppi armati.

