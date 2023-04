La presidente di Taiwan si è recata negli Stati Uniti per incontrare lo speaker repubblicano della Camera

I funzionari cinesi hanno promesso una risposta risoluta ma non specificata all’incontro negli Stati Uniti tra lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy e la presidente taiwanese Tsai Ing-wen. La Cina ha affermato di “condannare fermamente” la visita di Tsai, secondo un comunicato dell’agenzia di stampa nazionale cinese Xinhua, firmato dal portavoce del ministero degli Esteri. Pechino, si legge, adotterà “misure risolute e energiche per difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale” e ha esortato gli Stati Uniti “a non proseguire lungo la strada sbagliata e pericolosa”.

Un aereo cinese e 3 navi militari intorno a isola di Taiwan

Il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto di aver rilevato la presenza di un elicottero antisommergibile cinese e tre navi da guerra intorno all’isola. La dichiarazione del ministero della Difesa di Taiwan arriva sulla scia dell’incontro tra il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy, avvenuto negli Stati Uniti nonostante la minaccia della Cina di una risposta “risoluta” al meeting.

