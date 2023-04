Zaporizhzhia, Mosca accusa: "Drone Kiev caduto vicino a centrale nucleare"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in Polonia per una visita ufficiale. Secondo quanto anticipato da Marcin Przydacz, consigliere per gli Affari esteri del presidente polacco, “ci saranno colloqui lunghi e ampi, non solo sulla situazione della sicurezza, ma anche sul sostegno economico e politico”. Zelensky incontrerà nella piazza del castello di Varsavia anche rifugiati ucraini. Dopo l’incontro degli ospiti con il presidente Andrzej Duda e sua moglie, i leader dei due Paesi terranno un colloquio nel palazzo presidenziale. Successivamente, avranno luogo i colloqui tra le delegazioni.

Mosca accusa: “Drone ucraino caduto vicino a centrale Zaporizhzhia”

Un drone ucraino di fabbricazione polacca è caduto vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto a Ria Novosti il comandante delle unità delle forze armate russe responsabile della sicurezza dell’impianto. “Il regime ucraino ha fatto un altro tentativo di attaccare la centrale con un drone fabbricato in Polonia, nonostante la presenza di dipendenti dell’Aiea”, ha detto il militare, “il peso del dispositivo era superiore a due chilogrammi. La posizione del relitto del drone potrebbe indicare che il l’obiettivo dell’attacco era l’infrastruttura di Zaporizhzhia”.

