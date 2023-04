“Il nostro presidente è diventato un criminale di guerra“, ha detto, “è ora di porre fine a questa guerra e di smettere di tacere”. A parlare è Gleb Karakulov, ufficiale del segreto servizio di sicurezza personale d’élite del presidente russo Vladimir Putin, fuggito dalla Russia con la moglie e la figlia. Karakulov, che era responsabile delle comunicazioni sicure, ha dichiarato che l’opposizione morale all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la paura di morire in quel Paese lo hanno spinto a parlare, nonostante i rischi per sé e per la sua famiglia. Ha anche offerto nuovi dettagli su come la paranoia di Putin sembra essersi aggravata dopo la sua decisione di invadere l’Ucraina nel febbraio 2022. Putin ora preferisce evitare gli aerei e viaggiare su uno speciale treno blindato, ha detto, e in ottobre ha ordinato un bunker presso l’ambasciata russa in Kazakistan dotato di una linea di comunicazione sicura. “Non ho mai visto Putin con un telefono cellulare“, ha raccontato, “tutte le informazioni che riceve le riceve solo da persone a lui vicine. Vive cioè in una sorta di vuoto informativo”. “Capisco che abbia semplicemente paura”, ha aggiunto.

Rigide misure anti-Covid

Karakulov ha detto di aver fatto più di 180 viaggi con il presidente russo e che, contrariamente alle speculazioni diffuse, Putin sembra essere più in forma della maggior parte delle persone della sua età. Il leader del Cremlino ha cancellato solo pochi viaggi a causa di una malattia. A differenza del Primo Ministro, Putin non ha bisogno di un accesso sicuro a Internet durante i suoi viaggi. Il treno del presidente russo sembra un treno qualsiasi, dipinto di grigio con una striscia rossa per confondersi con le altre carrozze ferroviarie della Russia. A Putin non piace il fatto che gli aerei possano essere rintracciati e preferisce la segretezza di un vagone ferroviario non descritto, ha raccontato Karakulov. L’ufficile ha detto che Putin ha iniziato a usare regolarmente il treno nel periodo precedente l’invasione del febbraio 2022. Anche l’anno scorso, Putin ha continuato a insistere su rigide misure anti-Covid, e i dipendenti dell’UST hanno fatto turni di quarantena di due settimane in modo che ci fosse sempre un gruppo di persone autorizzate a viaggiare con Putin sul treno.

Uffici identici in più sedi

Putin ha allestito uffici identici in più sedi, con dettagli corrispondenti fino alla scrivania e alle tappezzerie, e i rapporti ufficiali a volte dicono che si trova in un posto quando in realtà è in un altro. Quando Putin si trovava a Sochi, i funzionari della sicurezza fingevano deliberatamente che stesse partendo, facendo arrivare un aereo e facendo partire un corteo di auto, mentre in realtà rimaneva. “Penso che questo sia un tentativo di confondere, in primo luogo, l’intelligence e, in secondo luogo, di evitare tentativi di assassinio”, ha aggiunto Karakulov.

