L'annuncio della premier uscente in una conferenza stampa dopo i risultati delle recenti elezioni

Sanna Marin ha annunciato che si dimetterà da leader dei socialdemocratici dopo i risultati delle recenti elezioni. Lo riferisce l’emittente televisiva finlandese Yte. “Ora è il momento di unirsi di nuovo ai ranghi e dimettersi dalla posizione di presidente del partito”, ha detto mercoledì Marin in una conferenza stampa in parlamento. “Questi sono stati anni eccezionalmente difficili e tempi difficili”, ha aggiunto l’ex premier, “ora, visto il risultato elettorale, penso di avere l’opportunità di voltare pagina nella mia vita”.

“Il Partito socialdemocratico (Sdp) è pronto per il governo”, ha detto Marin, “siamo negoziatori tenaci, ma come partito siamo in grado di collaborare e ci siamo assunti responsabilità di governo molte volte nella storia finlandese”. L’ex premier ha ammesso, tuttavia, che il suo periodo alla guida del governo finlandese è stato duro: “La mia resistenza è stata messa alla prova“. L’Sdp ha chiuso alle elezioni presidenziali di domenica al terzo posto con il 19,9% dei voti, dietro al Partito finlandese e alla Coalizione nazionale.

