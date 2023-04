L'ex presidente si è dichiarato non colpevole, farà ritorno a Mar-a-Lago

Donald Trump è uscito dall’aula del tribunale dove gli sono stati contestati i 34 capi di imputazione per la vicenda Stormy Daniels. L’ex presidente, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni, si è dichiarato non colpevole davanti al giudice. Secondo programma, ora Trump si imbarcherà sul suo aereo per fare ritorno a Mar-a-Lago, in Florida.

