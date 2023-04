L'ex presidente non ha rilasciato dichiarazioni o risposto alle domande dei cronisti

Donald Trump ha fatto il suo ingresso nell’aula di tribunale per la contestazione delle accuse a suo carico da parte del giudice Juan Merchan. Contrariamente a quanto era stato anticipato, Trump non ha rilasciato dichiarazioni o risposto alle domande dei cronisti all’interno dell’edificio della Procura di Manhattan. L’ex presidente, seguito dai suoi avvocati, è apparso scuro in volto.

