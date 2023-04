Un uomo in un negozio ha lanciato contro di loro dello yogurt: vengono difese dal commesso

Due donne sono state arrestate in Iran dopo essere state aggredite con dello yogurt, apparentemente per non essersi coperte i capelli in pubblico con il velo. Lo riporta la Bbc spiegando che nel video, diventato virale, due clienti donne vengono avvicinate dall’uomo, che inizia a parlare con loro, poi prende quella che sembra essere una vaschetta di yogurt da uno scaffale e la getta con rabbia contro di loro.

La magistratura iraniana ha dichiarato che le due donne sono state arrestate per aver mostrato i capelli, cosa illegale in Iran. Anche l’uomo è stato arrestato, per disturbo dell’ordine pubblico. Gli arresti fanno seguito a mesi di proteste nel Paese per chiedere la fine dell’obbligo di indossare l’hijab. Il filmato mostra le donne nel negozio, in attesa di essere servite da un membro del personale. Un uomo che sembra essere di passaggio entra e le affronta. Dopo aver parlato, le attacca ripetutamente con lo yogurt. L’aggressore viene poi spinto fuori dal negozio dal commesso e altri uomini presenti sembrano difendere le due vittime.

Non indossare il velo in pubblico è illegale per le donne in Iran, ma nelle grandi città molte donne non lo portano.

